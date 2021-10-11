Мигранты штурмовали польскую границу со стороны Беларуси

Большие группы нелегальных мигрантов пытались проникнуть в Польшу, пограничная охрана страны пресекла попытки силового пересечения границы, сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь ведомства Анна Михальская.

Нелегалы штурмовали границу Польши в минувшие выходные. "На патруль сотрудников [погранслужбы], солдат напирали группы из 90 и 130 человек, разрушая технические заграждения и пытаясь преодолеть границу", - рассказала она.

По словам Михальской, некоторым мигрантам "удалось пройти на территорию Польши", но патрули среагировали и "их вернули на линию границы".

Она добавила, что на польской границе уже дежурят 2,5 тыс военнослужащих, их число будет увеличено.