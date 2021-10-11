Какую выгоду получит Россия, отдав 1 млн га земли Узбекистану?

На минувшей неделе произошло одно очень важное для СНГ событие. Стало известно, что Москва договорилась с Ташкентом о выделении территорий на освоение сельского хозяйства. Планируется, что узбекские рабочие получат во временно пользование до 1 млн га земель в России. Они там будут выращивать сою, пшеницу и масличные культуры, а урожай - вывозить в Узбекистан.

В патриотических изданиях новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Телеканал Царьград выпустил материал с провокационным заголовком: "Русская земля на халяву, гастарбайтеров сбагрили миллионами: что не так с узбекским миллионом га?". Конечно, это не мнение редакции, а комментарий подписчика, корреспондента "КП" Дмитрия Стешина. Но сам факт, что такие панические настроения выведены с уровня комментария в соцсетях на федеральный, говорит о серьезности темы. Либо Царьград и другие правые силы действительно боятся "узбекской оккупации", либо же это все-таки проявление национализма, закамуфлированного в тревогу о территориальной целостности.

Чем руководствуются авторы антиузбекских новостей, пусть каждый для себя решит сам. Мы же призываем к тому, чтобы трезво посмотреть на ситуацию. Итак, что же происходит на самом деле? Россия располагает почти 5% всех сельскохозяйственных угодий в мире, причем в них входят десятки миллионов гектаров неосвоенной земли. Российские предприниматели страдают от нехватки рабочей силы. В целом ряде регионов – Москва, Астрахань, Белгород, Челябинск, Курск, Магадан и Приморье – сохраняется потребность в иностранной рабочей силе. По информации Минсельхоза, только в одной Астраханской области нужно больше 10 тыс трудовых мигрантов.

Очевидно, что власти предпочли бы видеть на отечественных полях россиян, но ведь у них нет спроса на такую работу. Даже повышение зарплат с 1200 до 2000 рублей за сутки не простимулировало астраханцев. Что касается "оккупации", то, во-первых, по меркам России речь идет о небольшой площади, квадрате 100х100 км или 0,06% всей территории. Во-вторых, земля сдается в аренду, ни о каком владении речи не идет. В-третьих, Россия будет зарабатывать с освоения своей территории. Представьте, что у вас есть свободная квартира - не лучше ли сдать ее в аренду и получать каждый месяц круглую сумму, чем оставить ее пустовать?

Если посмотреть на российско-узбекский проект чуть шире, то, на самом деле, выгоды для нашей страны оказываются куда масштабнее. Узбекистан – бывшая страна СССР. В отличие от Казахстана и Киргизии, которые охотно вписались в евразийские структуры, узбеки долго колебались. То входили в ОДКБ, то выходили. То размещали американские базы, то выгоняли их. При этом Узбекистан никогда и не рвал связей с Россией и не уходил в изоляцию, как это делал Туркменистан. Сейчас, когда США покидают Афганистан, Ирак и в целом Евразию, наступает решающий момент. Начинается новый этап борьбы за Евразию без участия Запада. Главные действующие лица сейчас – Китай, Россия и Турция. Китай опирается на свои деньги, Турция – на языковой и религиозный фактор, а Россия - на исторические связи и географию.

С приходом к власти действующего президента Шавката Мирзиеева Узбекистан начал активнее работать с Москвой. В Ташкенте уже два года обсуждают возможность вступления в ЕАЭС. Последние военные учения России с Узбекистаном из-за ситуации в Афганистане показали, что, в принципе, Узбекистан мог бы войти и в ОДКБ, хотя и не стремится к этому сейчас. В этом смысле активизация сотрудничества в области сельского хозяйства еще больше укрепит отношения наших стран и ускорит вступление Узбекистана в евразийские структуры.

Интеграция Ташкента с Москвой сделает евразийскую интеграцию еще более сильной и мощной, так как Узбекистан является сильнейшей армией в Средней Азии и, благодаря реформам Мирзиеева, делает сейчас большой экономический прорыв. Если мы не будем сильны в Узбекистане, тогда он перейдет под влияние Китая или Турции.

Одним словом, благодаря тому, что 1 млн га отдадут узбекским сельхозтоваропроизводителям, Россия не только сможет активнее осваивать собственную территорию без какой бы то ни было угрозы сепаратизма, но еще и укрепит свое влияние в среднеазиатском регионе.