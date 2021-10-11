Неизвестный "заминировал" три школы в Нур-Султане

В Нур-Султане отцепили три школы из-за сообщений о заложенных взрывных устройствам. К учебным заведениям прибыли полиция и скорая помощь, сообщает пресс-служба департамента полиции

После проверки было установлено, что сигналы оказались ложными.

"На канал "102" поступил вызов о том, что на электронный почтовый адрес общеобразовательных школ Нур-Султана, неизвестными лицами осуществлена рассылка писем о якобы заложенных взрывных устройствах", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что неизвестный сообщил о минировании школ №16, 72, 37 Нур-Султана.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.