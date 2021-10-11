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Депутаты в Узбекистане предлагают увеличить количество выходных для граждан

Депутаты в Узбекистане предлагают увеличить количество выходных для граждан

В Узбекистане может стать больше выходных дней, соответствующее предложение выдвинула в нижней палате парламента фракция УзЛиДеП.

Парламентарии подготовили соответствующий законопроект. В новой редакции Трудового кодекса четко оговариваются правила переноса выходных и праздничных дней. Депутаты считают, что праздничный день, если он приходится на выходной, необходимо переносить на ближайшие рабочий день. То есть, если праздник выпал на воскресенье, то понедельник должен стать выходным днем, пишет Podrobno.uz.

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Вестник Кавказа

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