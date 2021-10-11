Иран рассчитывает в ближайшее время заключить договор о сотрудничестве с Россией

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Исламская Республика рассчитывает в течение нескольких месяцев подписать с Россией доработанный договор о всеобъемлющем сотрудничестве.

"Надеемся, что в течение нескольких месяцев мы станем свидетелями подписания этого документа", - приводит его слова пресс-служба МИД.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что потребность в доработке договора появилась несколько лет. "Вопрос обсуждался в ходе предыдущего визита Сергея Лаврова [в Иран], и сейчас в Тегеране мы готовим заключительные пункты соглашения, - цитирует его ТАСС.

По словам Хатибзаде, после того, как этот процесс завершится, и документ будет одобрен внутри Ирана, его отправят в Россию.

Напомним, Россия и Иран подписали договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества в марте 2001 года, срок его действия автоматически продлевается каждые пять лет.