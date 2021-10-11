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Последний пострадавший на Эльбрусе альпинист выписан из больницы

Последний пострадавший на Эльбрусе альпинист выписан из больницы

В минздраве Кабардино-Балкарии сообщили, что из больницы выписаны все альпинисты, пострадавшие в сентябре во время восхождения на Эльбрус.

Напомним, ЧП произошло 23 сентября, альпинисты из-за резкого ухудшения погоды, попросили о помощи, находясь на Эльбрусе на высоте 5400 метров. Спасти удалось 14 из 19 человек. В республиканскую клиническую больницу в Нальчике, были доставлены 11 альпинистов, восемь были вскоре выписаны.

"Сегодня выписали последнего из пострадавших альпинистов - того, которому прооперировали ногу. В больнице никого из пострадавших не осталось", - рассказали в региональном минздраве.

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Вестник Кавказа

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