Школьник из Махачкалы рассказал о гибели одноклассника

Ученик девятого класса, смертельно ранивший ножом своего одноклассника в Махачкале, заявил, что не хотел его убивать, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

По словам подростка, нож он приобрел год назад в одном из магазинов города.

"Он принес нож в школу непреднамеренно, он был в его кармане во время конфликта, и он ударил им своего одноклассника в состоянии аффекта", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что ученик сразу рассказал о случившемся директору школы.