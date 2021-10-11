Школьник из Махачкалы рассказал о гибели одноклассника
Ученик девятого класса, смертельно ранивший ножом своего одноклассника в Махачкале, заявил, что не хотел его убивать, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
По словам подростка, нож он приобрел год назад в одном из магазинов города.
"Он принес нож в школу непреднамеренно, он был в его кармане во время конфликта, и он ударил им своего одноклассника в состоянии аффекта", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что ученик сразу рассказал о случившемся директору школы.
Вестник Кавказа
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