НАТО обеспокоено развитием Китая и его сотрудничеством с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что растущее экономическое развитие Китая и его более тесное сотрудничество с Россией угрожают Североатлантическому альянсу.

"Подъем Китая имеет значение для нашей безопасности. Мы видим, как они пытаются контролировать критически важную инфраструктуру <...>. Мы видим их в сфере кибербезопасности", - поведал глава НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что Китай стремится стать ведущей экономикой мира, создавая разрушительные технологии и вкладывая крупные суммы денег в свой ядерный потенциал. При этом он указал на то, что КНР все более тесно работает с Россией.

Генсек НАТО также обратил внимание на то, что Североатлантическому альянсу необходимо бороться с глобальными угрозами. "Я не выступаю в пользу того, чтобы НАТО становилось глобальным альянсом, что означало бы членство в нем стран со всего мира. Но я считаю, что мы, будучи региональным альянсом, должны противостоять глобальным угрозам", - цитирует его ТАСС.