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Главы МИД Азербайджана и Турции встретились в Белграде

Главы МИД Азербайджана и Турции встретились в Белграде

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу встретили в Сербии на конференции посвященной 60-летию Движения неприсоединения..

"На этот раз мы встретились с министром иностранных дел Азербайджана, моим братом Джейхуном Байрамовым в Белграде. Мы обсудили двусторонние отношения и подготовку к саммиту Тюркского совета, который состоится в Стамбуле 12 ноября", - написал Чавушоглу в Twitter.

Ранее глава турецкого МИД встретился в Белграде с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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Вестник Кавказа

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