Гарибашвили: Саакашвили никто никуда не передаст

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил передачу бывшего президента страны Михаила Саакашвили Украине.

"Исключено. Я на 100% подтверждаю, что его [Саакашвили] никто никуда не передаст. Во-первых, этого никто и не требует. Минимум через шесть лет он сможет поехать в любую страну", - цитирует главу грузинского правительства ТАСС.

По словам Гарибашвили, экс-главе государства придется просидеть в тюрьме все шесть лет, на которые он был осужден. "Чем раньше осознает заключенный Саакашвили эту реальность, тем лучше для него и его команды", - заключил премьер.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Десятый день он продолжает голодовку, требуя обводить его, а также трех граждан Грузии, задержанных в качестве сообщников экс-президента.