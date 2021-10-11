"Талибан" намерен добиться от России признания нового правительства

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) ведет переговоры с Россией о признании правительства и открытии посольств, заявил замглавы министерства информации и культуры Афганистана Забихулла Муджахид.

Он отметил, что решение этих вопросов откроет дорогу для дальнейшего сотрудничества. По его словам, талибы стараются установить дипотношения со всеми государствами, сообщает ТАСС.

Муджахид также не сообщил, планируются ли кадровые перестановки в посольстве Афганистана, подчеркнув, что данным вопросом работает МИД страны.