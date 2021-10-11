МИД Азербайджана: Ирану следует искать террористов вокруг себя

Иран продолжает антиазербайджанскую кампания, но она не принесет Тегерану пользы, заявила в понедельник начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"К сожалению, МИД Ирана не прекращает клеветническую кампанию против Азербайджана. Мы категорически отвергаем подобные обвинения. Мы заявляли и в очередной раз отмечаем, что вовремя 44-дневной войны (осенью 2020 года), на территории Азербайджана террористов не было и нет", - отметила она, комментируя заявления главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдуллахияна.

Абдуллаева подчеркнула, что "на территории Азербайджана, как стране, страдающей от терроризма, никогда не было места террористам". Свои территории Азербайджан освободил ценой жизни азербайджанских солдат. "Как заявлял президент страны Ильхам Алиев, Азербайджан обладающей армией численностью более 100 тыс человек, не нуждается в наемниках", - заметила глава пресс-службы МИД.

Она отметила, что в Иране не звучало подобных заявлений в ходе войны и до прихода к власти нового правительства.

"Антиазербайджанская кампания не пойдет на пользу Ирану. Известно, что причиной необоснованных обвинений является запрет на незаконный въезд иранских грузовых автомобилей на территорию Азербайджана и освобождение от оккупации азербайджанских земель", - пояснила она.

По словам Абдуллаевой, Ирану следует искать террористов у себя. "Наш совет тем, кто хочет найти террористов, пусть хорошо посмотрят вокруг себя", - сказала глава пресс-службы азербайджанского ведомства.

Она напомнила, что МИД Азербайджана еще в октябре прошлого года предоставил всему дипломатическому корпусу в стране, в том числе посольству Ирана, информацию, "основанную на конкретных фактах участия армянских наемников в боевых действиях на стороне Армении на оккупированных в то время территориях".