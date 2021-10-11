Иран предложил Азербайджану помириться

Границы и воздушное пространство Ирана открыты для азербайджанских самолетов. Такое заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

Он также охарактеризовал связи между Тегераном и Баку как нормальные.

В то же время Хатибзаде подчеркнул, что Исламская Республика выразила свою обеспокоенность по ряду вопросов, и в Азербайджане пообещали все уладить. При этом он акцентировал внимание на том, что главный принцип, которым руководствуется Иран, является "братское поведение", передает агентство IRNA.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в интервью российским СМИ, что Иран и Азербайджан имеют исторические, культурные и религиозные связи, поэтому на политическом уровне любые вопросы нужно решать как можно скорее, чтобы не допустить ухудшения отношений из-за заявлений некоторых СМИ. По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, все страны региона должны сами решать свои проблемы и не допустить вмешательства со стороны иностранных государств.

Кроме того, Абдоллахиян сообщил, на 76-сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился со своим азербайджанским Джейхуном Байрамовым и выразил опасения по поводу возможного изменения геополитики региона. Он добавил, что встреча происходила в "дружеской и искренней обстановке".

Помимо этого, глава МИД Ирана выразил надежду на развитие отношений и с Азербайджаном, и с Арменией, призвав страны сосредоточиться на "конструктивном сотрудничестве".

По данным агентства "Mehrnews", на фоне напряженности, возникшей между Ираном и Азербайджана, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдуллахиян в скором времени посетит Баку. Однако на данный момент не сообщается, какие именно вопросы иранский министр собирается обсудить в ходе поездки.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов, Иран действительно начал искать пути снижения напряженности, им же самим созданной. "Рано или поздно эта ситуация должна была разрешиться мирно, учитывая, что иранские коллеги проявляют особую заинтересованность в укреплении взаимоотношений, прежде всего, с соседями. Было ожидаемо, что Иран пойдет на смягчение и разрядку обстановки вокруг сложившейся ситуации с Азербайджаном. Сейчас Тегеран прилагает усилия, чтобы поправить отношения и выйти из стадии "холодной дипломатической войны" на стадию как минимум добрососедства", - сказал он.

"О братских отношениях двух стран сейчас трудно говорить, однако тот факт, что Тегеран в лице Саида Хатибзаде заявил, что небо не было закрыто для азербайджанских самолетов, является показателем нежелания дальнейшей эскалации ситуации. Тем более, что в Москве неоднократно подчеркивали важность проекта "3+3", "платформы шести", созданию которой Иран тоже уделяет особое внимание. Во время визита главы МИД Абдоллахиана в Москву Тегерану было объяснено, что не нужно отказываться от этой идеи, потому что она в интересах всех игроков в регионе. Поэтому сейчас иранские дипломаты делают все возможное для того, чтобы смягчить ситуацию с Азербайджаном", - подчеркнул Фархад Ибрагимов.

"В ближайшем будущем стоит ожидать, что усилия Ирана восстановить отношения продолжатся. Сейчас не в его интересах как бы то ни было ухудшать контакты с Азербайджаном. В его интересах, наоборот, показать, что Иран готов к нормальным, добрососедским отношениям. Может быть, сейчас откроется сухопутная граница, и тогда заработает в должной степени товарооборот, и ситуация будет показательной для азербайджанской стороны", - добавил эксперт.