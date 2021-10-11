Вакцину "КовиВак" испытают на людях старше 60 лет

Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины "КовиВак" среди добровольцев старше 60 лет.

"Открытое сравнительное исследование переносимости, безопасности и иммуногенности препарата "КовиВак" (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная), производства ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН" (Институт полиомиелита), с участием добровольцев в возрасте от 60 лет и старше",-

говорится в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

В исследовании "КовиВака" примут участие 250 россиян старше 60 лет.