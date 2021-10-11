Инфекционист: заболеваемость коронавирусом в Москве достигает пика

В Москве заболеваемость коронавирусом уже достигает пика, считает профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев, пишет РИА Новости.

Врач заявил, что рост заболеваемости в столице связан с плохим соблюдением масочного режима а также с большим количеством тестирований.

В Москве число госпитализаций за последние две недели выросло в два раза, заболеваемость коронавирусом выросла в полтора раза. За минувшие сутки в Москве выявили более 5 тыс случаев заражения коронавирусом.

"Я думаю, что мы уже достигаем пика, уже подходим к максимуму. Сейчас всем с респираторными (заболеваниями) делают анализы, следовательно, выявляться (новых случаев) больше стало", - пояснил инфекционист.

Малышев добавил, что положительно относится к экспресс-тестированию на коронавирус. "Это очень хорошо, чем раньше выявляем, тем раньше изолируем. Чем раньше изолируем, тем меньше распространяется", - пояснил он.

С понедельника в Москве можно бесплатно сделать экспресс-тест на COVID-19, пункты открыты в 10 МФЦ и 10 общественных местах.