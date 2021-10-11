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Лавров и Чавушоглу встретились в Сербии

Лавров и Чавушоглу встретились в Сербии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях юбилейного форума Движения неприсоединения в Белграде встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, пишет ТАСС.

Краткие переговоры начались с приветствия, затем министры попросили представителей СМИ покинуть переговорную комнату. Встреча с Чавушоглу завершит визит Лаврова в Белград, сразу после ее окончания российский министр отправится в аэропорт, откуда вылетит в Нур-Султан.

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