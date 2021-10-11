В шпионаже в Турции подозревают выходцев из Чечни

Задержанные в Турции шесть человек с российскими паспортами оказались выходцами из Чечни, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецкой полиции.

Напомним, что турецкие спецслужбы подозревают шестерых человек с паспортами РФ в шпионаже. Задержания проводились в Стамбуле и Анталье.

Помимо паспортов, у россиян обнаружили оружие. По предварительным данным, подозреваемые планировали нападения на иностранных граждан с целью получения секретной информации. Их обвиняют в "политическом и военном шпионаже".

В МИД РФ заявили, что следят за ситуацией с задержанием граждан России.