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В шпионаже в Турции подозревают выходцев из Чечни

В шпионаже в Турции подозревают выходцев из Чечни

Задержанные в Турции шесть человек с российскими паспортами оказались выходцами из Чечни, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецкой полиции.

Напомним, что турецкие спецслужбы подозревают шестерых человек с паспортами РФ в шпионаже. Задержания проводились в Стамбуле и Анталье.

Помимо паспортов, у россиян обнаружили оружие. По предварительным данным, подозреваемые планировали нападения на иностранных граждан с целью получения секретной информации. Их обвиняют в "политическом и военном шпионаже".

В МИД РФ заявили, что следят за ситуацией с задержанием граждан России.

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Вестник Кавказа

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