В Москве пройдет встреча духовных лидеров Азербайджана, Армении и России

На этой неделе в Москве состоится встреча духовных лидеров Азербайджана, Армении и России - председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, патриарха Армянской апостольской церкви Гарегина II и патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе армянского патриарха.

"11 октября католикос всех армян Гарегин II с трехдневным визитом отправится в Москву, где встретится с патриархом Кириллом и примет участие в трехсторонней встрече духовных лидеров региона", - приводит сообщение пресс-службы "Интерфакс-Религия".



Ранее о встрече духовных лидеров трех стран сообщили азербайджанские СМИ.