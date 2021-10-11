В Роспотребнадзоре заявили о первых случаях заражения птичьим гриппом в России и Китае

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на открытии международных учений противоэпидемических бригад в МВЦ "Казань Экспо", что в России и Китае зафиксированы случаи заражения людей птичьим гриппом.

"Возбудители с пандемическим потенциалом возникают. Напомню, что только в этом году зафиксировано два случая перехода вируса гриппа птиц в человеческую популяцию. Такие примеры зарегистрированы и признаны Всемирной организацией здравоохранения в Российской Федерации. Летом этого года такой же случай зарегистрирован в Китае", - сказала глава ведомства.

Она также сообщила об увеличении рисков распространения чумы. "Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например чумы, связанные с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение числа случаев чумы в мире", - поведала Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что подобных рисков достаточно, и все они требует экстренного реагирования, передает "Бизнес Online".