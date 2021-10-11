Суд в Гааге начал слушания по делу об инциденте в Керченском проливе в 2018 году

Арбитражный суд в Гааге начал в понедельник слушания по делу Украины против России об инциденте в Керченском проливе, произошедшем в ноябре 2018 года, сообщает МИД Украины.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских военно-морских корабля незаконно вторглись в территориальные воды России. Суда и экипаж были арестованы, однако примерно через год они вернулись домой в рамках обмена пленными между Россией и Украиной.

"Россия понесет ответственность за грубые нарушения морского права", считают в украинском МИД. В ведомстве убеждены, что действия России являются нарушением фундаментальных принципов международного права. Российская сторона воспользовалась правом на обжалование юрисдикции арбитража и представит свою позицию в суде 11 октября, украинская стороны выступит 12 октября.