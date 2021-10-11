Россияне стали чаще покупать дорогие загородные дома

С начала 2021 года в России было заключено 900 сделок на покупку элитного жилья на природе, пишет "Коммерсантъ".

С января по сентябрь в стране значительно вырос спрос за загородную недвижимость, отметили в международной консалтинговой компании Knight Frank.

На первичный рынок пришлось 224 сделки - на 98% больше, чем за аналогичный период прошлого года и почти на 44% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Объем предложений на рынке загородной недвижимости в 2021 году в России снизился - сейчас на продажу выставлено 297 объектов - на 37% меньше, чем в 2020 году.

Загородные дома подорожали, средний бюджет предложения коттеджей с начала года увеличился на 56%, таунхаусов - на 45%.