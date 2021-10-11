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Стала известна дата встречи Рябкова и Нуланд

Стала известна дата встречи Рябкова и Нуланд

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд встретится с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 12 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Пока планируется на вторник", — заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что часть россиян исключили из санкционного списка США, чтобы Россия дала согласие на визит Нуланд в Москву.

В пресс-службе госдепа США отметили, что замгоссекретаря встретится с высокопоставленными представителями РФ для обсуждения двусторонних, региональных и международных проблем.

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Вестник Кавказа

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