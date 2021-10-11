Вторгался ли Иран в Азербайджан?

Эмоциональный фон вокруг обострения ирано-азербайджанских отношений не спадает. Очередная информационная бомба взорвалась после того, как 9 октября военно-аналитический канал Caliber опубликовал сюжет о вмешательстве Ирана в ход прошлогодней карабахской войны между Арменией и Азербайджаном. Согласно данным источника, 17-18 октября 2020 года иранские военные, вторгнувшись на территорию Азербайджана, временно преградили продвижение азербайджанской армии в Зангиланском направлении, в результате чего азербайджанцы были вынуждены пойти более долгим обходным путем. Как утверждают авторы материала, лишь спустя сутки жесткого дипломатического прессинга, Иран вывел свои войска из Азербайджана, однако драгоценное время и определенное тактическое преимущество азербайджанскими военными были потеряны.

Данную информацию можно было бы не воспринять всерьез и отнести к разряду взаимных обвинений, которых в азербайджанских и иранских СМИ в последнее время было озвучено немало. Однако серьезность темы и источника наводят на мысль о том, что речь идет, все же, не о журналистских фантазиях. Косвенным подтверждением тому служит и то, что данная информация была также растиражирована изданиями Russia Today и Israel Hayom, и почти сразу же подтверждена авторитетным турецким журналистом Рагипом Сойлу - главой турецкого бюро Middle East Eye. "История верна. Тогда мне это подтвердили один региональный источник и один азербайджанский чиновник. Но я не сообщал об этом, потому что Иран уже ушел с территории Азербайджана, а у Баку были более или менее стабильные отношения с Ираном. Не видел особого смысла", - так журналист прокомментировал репортаж в своем Твиттер-аккаунте.

На обвинения из Баку отреагировали и иранские СМИ. Так, со ссылкой на некий "информированный источник" иранское агентство Nour News назвало "фейком" репортаж азербайджанского канала о вводе иранских войск в Азербайджан в ходе второй Карабахской войны.

Однако далее Nour News пишет, что, согласно договоренностям между Баку и Тегераном от 2016 года, охрана водохранилища с азербайджанской стороны "также была вверена Ирану". Напомним, что в 2016 году Джебраильский район еще находился под оккупацией Армении.

Между тем, в открытых официальных источниках нет никаких документальных свидетельств о том, что иранские войска действительно имели право находиться по азербайджанскую сторону реки Аракс. В 2016 году было достигнуто соглашение о том, что азербайджано-иранская техническая комиссия проработает правила охраны и совместного использования ГЭС "Худаферин" и "Гыз Галасы". К чему стороны пришли в итоге неизвестно - как минимум, широкой общественности. Однако можно исходить из того, что блокирование продвижения азербайджанской армии по международно-признанной территории Азербайджана ни при каких обстоятельствах не могло быть частью каких-либо ирано-аезрбайджанских договоренностей, а ведь именно это ставится в вину Ирану азербайджанскими СМИ. И по поводу этого упрека иранская сторона, пока что, молчит.