Игорь Коротченко: Армения не станет помогать Азербайджану

Сегодня ровно со дня тяжелого военного преступления, совершенного Арменией в дни Отечественной войны Азербайджана. Тогда, ночью 11 октября 2020 года, с армянской территории по мирному азербайджанскому городу Гянджа были выпущены ракеты средней дальности, одна из которых упала на многоквартирный жилой дом. Девять человек погибли спящими в своих постелях, один скончался позднее в больнице, еще 34 были ранены. О том, как привлечь Ереван к ответственности за этот теракт, "Вестник Кавказа" побеседовал с главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

Эксперт прежде всего подчеркнул, что сама Армения каяться в преступлениях не станет, как и не будет помогать Азербайджану в каких-либо аспектах устранения последствий войны, включая разминирование освобожденной азербайджанской земли. Поэтому Азербайджану необходимо работать над привлечением к ответственности самому.

"Необходимо юридическая работа, связанная с тем, чтобы были установлены конкретные виновники с армянской стороны – те, кто отдал приказ об этом ракетном ударе, и те, кто его исполнил. С точки зрения международного права, это военное преступление без срока давности, за которое должна следовать уголовная ответственность. Здесь вопрос уже юридических действий, так как очевидно, что в любом случае те, кто осуществил этот ракетный удар, являются военными преступниками", - сообщил Игорь Коротченко.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" обратил внимание, что использованные против Гянджи ракеты являлись точным оружием, то есть в жилой дом одна из них попала не случайно. "Оперативно-тактические ракетные комплексы используются для точного поражения целей, поэтому в данном случае мы можем быть уверены в том, что целью удара изначально было гражданское население. Необходимо инициировать соответствующую юридическую процедуру со стороны Азербайджана для того, чтобы добиваться привлечения армянских военных преступников к ответу", - призвал он.

Содействовать Азербайджану в борьбе с "эхом войны" Армения в любом случае не будет. "В частности, даже если будут озвучены такие предположения, Ереван не будет ничего разминировать на освобожденных землях. Азербайджану предстоит самостоятельно восстанавливать то, что захватчики уничтожали на протяжении 30 лет – и он сделает это быстрее, эффективнее и качественнее, чем с "помощью" Еревана. Да и в целом надо быть реалистами – Армения своих саперов направлять не станет. Армения не станет в целом помогать Азербайджану", - подчеркнул Игорь Коротченко.

Поэтому единственная перспектива участия Армении в ликвидации последствий войны – это взыскание с нее материального ущерба. "Только юридические иски дают надежду на компенсацию нанесенного Арменией ущерба. Пока будут длиться эти иски, Азербайджан эффективно и уверенно восстановит все то, что захватчики бросили уничтоженным и разграбленным, отступая. Мы видим, что уже построены и аэродром в Физули, и Дорога Победы в Шушу, причем это инфраструктурные объекты международного качества. Восстанавливаются и города, и все это Азербайджан делает сам", - заключил эксперт.