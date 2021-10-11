Полеты из Краснодара в Дюссельдорф продолжатся зимой

Немецкая авиакомпания Eurowings сохранила в зимнем расписании перелеты между Краснодаром и Дюссельдорфом.

Рейсы до марта 2022 года будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. Обслуживает маршрут самолет Airbus A320. Время в пути - 3 часа 10 минут, сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодара.

Билет в одну сторону можно приобрести за 119 евро.

В июле 2021 года прямое авиасообщение между Краснодаром и Дюссельдорфом было впервые возобновлено с 2014 года.