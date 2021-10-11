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Вакцинация помогла жителю Дагестана выиграть автомобиль

Вакцинация помогла жителю Дагестана выиграть автомобиль

Житель дагестанского села Какашура Абдулвагаб Гаджихалатов стал обладателем автомобиля после прохождения вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации Карабудахкентского района.

Участниками розыгрыша машины "Лада Гранта" стали все привившиеся от COVID-19 в сентябре в медучреждениях района.

В этот день, помимо автомобиля, были разыграны комплекты спутникового телевидения. Руководитель муниципалитета Махмуд Амиралиев объявил, что в декабре среди привитых жителей района разыграют 1 млн рублей – 100 победителей получат по 10 тыс рублей.

Стоит отметить, что Абдулвагаб Гаджихалатов вакцинировался в начале сентября – в свой день рождения.

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Вестник Кавказа

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