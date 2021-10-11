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Азербайджан опроверг слова иранского генерала об израильских военных на своей территории

Азербайджан опроверг слова иранского генерала об израильских военных на своей территории

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана прокомментировала слова командующего погранвойсками дисциплинарных сил Ирана генерал-майора Али Гударзи о том, что на азербайджано-иранской границе присутствуют израильские военные.

"Несмотря на то, что между азербайджанскими и иранскими пограничниками регулярно проводятся рабочие встречи и обмен информацией на разных уровнях, до сих пор азербайджанской стороне не было предоставлено никакой информации и фактов относительно озвученных в интервью утверждений", - заявили в погранслужбе.

В ГПС Азербайджана также подчеркнули, что текущая обстановка на государственной границе с Ираном стабильна и находится под полным контролем пограничных органов республики.

"Учитывая вышесказанное, рекомендуем иранским чиновникам быть более ответственными, призывая их избегать распространения ложной и клеветнической информации" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее командующий погранвойсками дисциплинарных сил Ирана Али Гударзи заявил в интервью СМИ о военном присутствии Израиля на азербайджано-иранской границе. По его словам, израильские военные присутствуют вдоль границ Азербайджана, но точное количество их баз неизвестно.

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Вестник Кавказа

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