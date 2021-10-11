Азербайджан опроверг слова иранского генерала об израильских военных на своей территории

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана прокомментировала слова командующего погранвойсками дисциплинарных сил Ирана генерал-майора Али Гударзи о том, что на азербайджано-иранской границе присутствуют израильские военные.

"Несмотря на то, что между азербайджанскими и иранскими пограничниками регулярно проводятся рабочие встречи и обмен информацией на разных уровнях, до сих пор азербайджанской стороне не было предоставлено никакой информации и фактов относительно озвученных в интервью утверждений", - заявили в погранслужбе.

В ГПС Азербайджана также подчеркнули, что текущая обстановка на государственной границе с Ираном стабильна и находится под полным контролем пограничных органов республики.

"Учитывая вышесказанное, рекомендуем иранским чиновникам быть более ответственными, призывая их избегать распространения ложной и клеветнической информации" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее командующий погранвойсками дисциплинарных сил Ирана Али Гударзи заявил в интервью СМИ о военном присутствии Израиля на азербайджано-иранской границе. По его словам, израильские военные присутствуют вдоль границ Азербайджана, но точное количество их баз неизвестно.