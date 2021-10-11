В России подтвердились еще 29,4 тыс случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 29,4 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 29 409 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 608 (8,9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 5002, в Петербурге - 2 931, в Московской области - 2 184. В Крыму - 526, в Ставропольском крае - 365, в Краснодарском крае - 232, в Дагестане - 119, в Кабардино-Балкарии - 93, в Северной Осетии - 74, в Чечне - 73, в Ингушетии - 66, в Карачаево-Черкесии - 59, в Адыгее - 55.

Суточный прирост составил 0,38%, общее число инфицированных в России достигло 7 804 774 человек.

За сутки выписан по выздоровлении 15 460 человек, за весь период - 6 873 579 человек.

Умерли за сутки 957 пациентов с коронавирусом, общее число жертв достигло 217 372 человека.