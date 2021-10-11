Движению неприсоединения исполняется 60 лет

Юбилейная конференция высокого уровня, посвященная 60-летию Движения неприсоединения стартовала в понедельник в Белграде, сообщает Report.

Отметим, что в настоящее время председателем Движения неприсоединения является Азербайджан, но юбилейное мероприятие решили провести в Сербии - именно в Белграде 60 лет назад состоялся первый форум глав государств и правительств Движения.

На форуме представлены 105 стран, 43 делегации возглавляют министры иностранных дел. Азербайджан на мероприятии представляет делегация во главе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Юбилейный форум открылся выступлением президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он принял участие в мероприятии в видеоформате.

Президент Азербайджана отметил, что в основе Движения неприсоединения лежат уважение к принципам территориальной целостности, воздержание от актов агрессии и невмешательство во внутренние дела других государств. "Эти принципы остаются актуальными и существенными в нынешних международных отношениях", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер, выступая на форуме, добавил, что нарушение территориальной целостности стран с применением силы является неприемлемым.

Юбилейный форум будет проходить в Белграде до 12 октября.