В оперштабе Москвы сообщили, как избежать введения жестких ограничений по ковид

Избежать введения новых жестких ограничений в связи с коронавирусом можно прервав цепочку распространения болезни, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города", - заявили в столичном оперштабе.

Примером мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса эксперты назвали возможность сдать экспресс-тест. С 11 октября бесплатный экспресс-тест на коронавирус в Москве можно сдать в 20 пунктах, например в ГУМе, фудмолле "Депо" и некоторых торговых центрах.