В результате ДТП в Чечне пострадали два ребенка
Автоавария с участием легковушки и грузовика произошла на дороге Грозный-Червленная в Чечне, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Отмечается, что два ребенка и водитель легкового автомобиля были доставлены в больницу.
"На автодороге Грозный-Червленная водитель автомашины марки ГАЗ-53 совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2110. В результате ДТП пострадали водитель и 2 малолетних пассажира "десятки", - сказано в сообщении.
Стоит добавить, что по факту происшествия проводится проверка.
Вестник Кавказа
в facebookПодписаться