В результате ДТП в Чечне пострадали два ребенка

Автоавария с участием легковушки и грузовика произошла на дороге Грозный-Червленная в Чечне, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что два ребенка и водитель легкового автомобиля были доставлены в больницу.

"На автодороге Грозный-Червленная водитель автомашины марки ГАЗ-53 совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2110. В результате ДТП пострадали водитель и 2 малолетних пассажира "десятки", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что по факту происшествия проводится проверка.