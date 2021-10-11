Гражданам Грузии открыли Великобританию

Великобритания включила Грузию в список стран, граждане которых смогут въезжать на территорию Соединенного Королевства с 11 октября.

Отмечается, что жителям Грузии необходимо соблюдать все правила, предусмотренные правилами для въезжающих из "красной зоны".

Согласно правилам, приехавших из Грузии ждет 10-дневный карантин и два теста на COVID-19 в Великобритании стоимостью 2 285 фунтов. До въезда также понадобится сделать тест на коронавирус, сообщает Sputnik Грузия.