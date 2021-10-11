Катамаран "Грифон" свяжет Сочи и Сухум впервые за 29 лет

Пассажирский катамаран "Грифон" будет курсировать между Сочи и Сухумом. Судно уже совершило успешный тестовый рейс 10 октября и пришвартовалось в порту Абхазии.

Как отметил глава компании "Водоход экспресс" Михаил Антошин, движение между городами планировалось начать в июне текущего года. По его словам, судно начнет курсировать по маршруту 1 мая 2022 года, а завершит навигацию 1 октября 2022 года.

"Катамаран вмещает 120 пассажиров, средняя скорость движения 24 узла, то есть из Сочи в Сухум туристы могут добраться всего за три часа 15 минут. В 2022 году компания планирует запустить один круговой рейс. "Грифон" будет отъезжать из сочинского порта около 11 утра, а из Сухума отбывать в 15:00, стоимость билета составит порядка трех тысяч рублей", - приводит слова Антошина "Московский комсомолец".

Руководитель компании рассчитывает на возвращение морского сообщения между Россией и Абхазией, которое было утрачено 29 лет назад.