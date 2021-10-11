Российские миротворцы констатировали гибель мирного жителя в Карабахе

Российский миротворческий контингент продолжает выполнение задач на территории Карабаха, сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.

"Девятого октября в ходе проведения сельскохозяйственных работ в Мардакертском (Тертерском) районе, вблизи линии соприкосновения сторон, в результате обстрела с азербайджанской стороны получил смертельное ранение мирный житель села Мадагиз. Командованием российского контингента проводится разбирательство инцидента с привлечением представителей обеих сторон", - отмечается в бюллетене.

Также российские миротворцы сопроводили пять колонн ВС Азербайджана, три колонны безопасно прошли через Лачинский коридор, одна - по маршруту Шуша - Красный базар - Каджар, еще одна - в обратном направлении.

Миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки на 27-ми наблюдательных постах и контролируют режим соблюдения прекращения огня. Проведено патрулирование по трем маршрутам в Ходжалинском, Тертерском и Шушинском районах, продолжается разминирование объектов и местности.

"Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 306 га территории, 683 км дорог, 1 937 зданий, обнаружено и обезврежено 26 052 взрывоопасных предмета", - отмечается в документе.

Российский миротворческий контингент для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности поддерживает непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.