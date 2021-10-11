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"Викинг" с топором задержан в центре Москвы

&quot;Викинг&quot; с топором задержан в центре Москвы

Полицейские задержали мужчину с топором на Покровке в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

"Утром 10 октября в полицию поступило сообщение о том, что по улице Покровке в районе дома 44 в сторону проезжей части идет гражданин с топором. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции обнаружен и доставлен в ОМВД мужчина 1980 года рождения, проживающий в Подмосковье", - сказано в сообщении.

Было выяснено, что задержанный планировал принять участие в костюмированных играх викингов, а топор являлся сувенирным.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье о хулиганстве. Ему грозит штраф в размере до 1 тыс рублей или арест на 15 суток.

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Вестник Кавказа

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