Российские миротворцы сопроводили паломников монастыря Амараса

Паломники из Армении смогли посетить монастырский комплекс Амарас и помолиться о мире благодаря российскому миротворческому контингенту в Карабахе, информирует Минобороны России.

"В данный комплекс приезжают паломники со всего Нагорного Карабаха и Армении. <…> Комплекс находится в близи линии разграничения, поэтому необходимо здесь присутствие российского миротворческого контингента во избежание конфликтов", - рассказал представитель российских миротворцев Александр Миронов.

Российские военнослужащие сопроводили паломников на воскресную службу в монастырь из Ханкенди.

"Мы пришли молиться Богу, чтоб Бог был с нами во всем и чтоб был мир, не было войны", - поделилась паломник Амараса Лаура Магасарян.