Психотропные препараты стали причиной гибели двух жительниц Армении

В Гюмри возбуждено уголовное дело по факту смерти 84-летней Цохик Мадоян и 56-летней Карине Мадоян, сообщает shamshyan.com.

26 сентября в полицию поступило сообщение о госпитализации обеих женщин. Через несколько дней, 2 октября, Мадоян умерла, не приходя в сознание.

В ходе проверки было установлено, что Карине Мадоян, дочь 84-летней женщины, дала матери психотропные препараты, после чего сама приняла их.