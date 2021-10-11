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Психотропные препараты стали причиной гибели двух жительниц Армении

Психотропные препараты стали причиной гибели двух жительниц Армении

В Гюмри возбуждено уголовное дело по факту смерти 84-летней Цохик Мадоян и 56-летней Карине Мадоян, сообщает shamshyan.com.

26 сентября в полицию поступило сообщение о госпитализации обеих женщин. Через несколько дней, 2 октября, Мадоян умерла, не приходя в сознание.

В ходе проверки было установлено, что Карине Мадоян, дочь 84-летней женщины, дала матери психотропные препараты, после чего сама приняла их.

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