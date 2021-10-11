Синоптики рассказали, когда тепло вернется в Узбекистан

Узгидромет дал прогноз погоды на неделю, похолодание задержится в Узбекистане до середины недели.

Холодная и влажная воздушная масса пришла в республику в выходные с европейской территории России и будет влиять на погоду в понедельник и вторник. В основном антициклон скажется на ночных температурах - ожидается плюс 2-5, днем температура воздуха составит 18-20 градусов.

Со среды в Узбекистане начнется потепление, температура воздуха ночью будет в пределах 6-9 градусов, днем плюс 20-23, на юге республики - до 25 градусов.