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Мэр Судака покинул свой пост

Мэр Судака покинул свой пост

Глава администрации города Судак Игорь Степиков ушел в отставку.

"Да, подал заявление. Планирую жить и трудиться в городе, во благо города. Может, возьму паузу, отдохну недельку, а там посмотрим", - приводит его слова "Интерфакс".

Отмечается, что вопрос об уходе Степикова с должности мэра будет рассмотрен сегодня на городском совете.

Стоит добавить, что Степиков стал руководителем администрации в октябре 2019 года. До этого он работал в коммерческих структурах.

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Вестник Кавказа

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