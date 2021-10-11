Мэр Судака покинул свой пост

Глава администрации города Судак Игорь Степиков ушел в отставку.

"Да, подал заявление. Планирую жить и трудиться в городе, во благо города. Может, возьму паузу, отдохну недельку, а там посмотрим", - приводит его слова "Интерфакс".

Отмечается, что вопрос об уходе Степикова с должности мэра будет рассмотрен сегодня на городском совете.

Стоит добавить, что Степиков стал руководителем администрации в октябре 2019 года. До этого он работал в коммерческих структурах.