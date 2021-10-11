В Ставропольском крае горела больница

Утром в понедельник в Александровской районной больнице на Ставрополье произошел пожар, были эвакуированы более 40 человек.

"В понедельник в 6.12 минут диспетчеру службы пожаротушения поступила информация о пожаре. <…> По прибытии обнаружено возгорание в подсобном помещении на четвертом этаже на площади 20 квадратных метров", - сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Пожарные эвакуировали 44 человек, их разместили в соседних корпусах.

"В 6.45 пожар локализован. В 6.49 ликвидация открытого горения. Предварительно пострадавших нет. Информация уточняется", - добавили в ГУМЧС.