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В Ставропольском крае горела больница

В Ставропольском крае горела больница

Утром в понедельник в Александровской районной больнице на Ставрополье произошел пожар, были эвакуированы более 40 человек.

"В понедельник в 6.12 минут диспетчеру службы пожаротушения поступила информация о пожаре. <…> По прибытии обнаружено возгорание в подсобном помещении на четвертом этаже на площади 20 квадратных метров", - сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Пожарные эвакуировали 44 человек, их разместили в соседних корпусах.

"В 6.45 пожар локализован. В 6.49 ликвидация открытого горения. Предварительно пострадавших нет. Информация уточняется", - добавили в ГУМЧС.

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Вестник Кавказа

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