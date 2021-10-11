В Казахстане заявили о преодолении четвертой волны COVID-19

Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой сообщил о стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу в республике.

"Казахстан прошел четыре волны заболеваемости, что обусловлено появлением новых вариантов штамма COVID-19. В период последнего роста заболеваемости на пике регистрировалось до 7,8 тыс случаев в сутки", - приводит слова Цоя Sputnik Казахстан.

Он отметил, что сдержать темпы распространения инфекции и стабилизировать ситуацию удалось благодаря проведению противоковидных мероприятий.

"В настоящее время достигнута стабилизация эпидситуации по заболеваемости коронавирусом. В сутки регистрируется до 2 тысяч случаев, что отразилось и на распространенности инфекции. По сравнению с 1 августа репродуктивное число снизилось в 1,2 раза – с 1,11 до 0,96", - подчеркнул министр.

Цой также добавил, что стабилизация ситуации с коронавирусом отражается на снижении госпитализации. В настоящее время занятость коек составляет 36%, реанимационных коек - 33%.