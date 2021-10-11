44 дня Отечественной войны Азербайджана: день пятнадцатый, 11 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Пятнадцатый день войны, 11 октября, начался с трагедии: ночью с территории Армении по удаленному от фронта на 60 км городу Гянджа было запущено несколько ракет средней дальности, одна из них поразила многоквартирный жилой дом. Ракета погубила десять человек, еще 34 были ранены, а также разрушила три здания. Вскоре были опубликованы фотодокументы этого военного преступления, выяснилось, что целью ударов был Парк Победы. Ранним утром ракеты средней дальности были выпущены и по отстоящему от фронта на 100 км городу Мингячевир.

Стало известно, что под видом гуманитарной помощи в Армению завозятся ракеты "Смерч". Одновременно с терактом в Гяндже оккупационные войска предприняли попытку вернуться на освобожденные от них земли, но были отброшены освободительной азербайджанской армией. Главы МИД России и Турции экстренно созвонились после теракта в Гяндже.

Днем Азербайджан предоставил детальные свидетельства теракта в Гяндже, официальный Баку подчеркнул, что рассматривает этот ракетный удар как акт геноцида. Было предложено ввести международные санкции против Армении. Марионетки Еревана заговорили о необходимости признания Арменией суверенитета фейкового режима на захваченных землях Азербайджана.

Зограб Мнацаканян, накануне вернувшийся в Ереван после переговоров в Москве, вновь собрался лететь в Россию. Папа римский Франциск призвал к соблюдению перемирия, не прокомментировав теракт в Гяндже.

Были опубликованы видеодокументы о катастрофическом состоянии освобожденного села Дашкесан Джебраильского района и освобожденного села Горадиз Физулинского района, а в освобожденном Талыше впервые побывали гражданские СМИ. За первые сутки нарушения режима прекращения огня оккупационные войска Армении заплатили большими потерями.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал теракт в Гяндже как очередное проявление армянского фашизма. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева призвала международное сообщество осудить военные преступления Армении.

Днем Армения направила беспилотник в Мингячевир, он был сбит ПВО Азербайджана. Обстрелы прифронтовых населенных пунктов Азербайджана продолжались весь день.

МИД РФ заявил, что для России важны и Баку, и Ереван. Армянские истребители были замечены на российской военной базе в Гюмри. Западные СМИ засвидетельствовали факты ракетной атаки Армении на Гянджу.

Вечером МИД Азербайджана официально проинформировал Минскую группу ОБСЕ о теракте в Гяндже, никак не отреагировавшую на это военное преступление. Баку особо подчеркнул, что армянские войска целенаправленно атакуют мирное население Азербайджана, при этом азербайджанская армия ведет огонь только по военным целям. Саудовская Аравия вновь поддержала территориальную целостность Азербайджана.

Таким образом, в пятнадцатый день войны Армения совершила тяжелое военное преступление, ударив ракетами средней дальности по удаленному от зоны боевых действий мирному городу Гянджа, в котором не было никаких военных целей. Теракт не помог оккупационным войскам Армении приостановить продвижение азербайджанской освободительной армии на юге, к Физули и Зангилану и лишь усугубил положение Еревана как агрессора и военного преступника.