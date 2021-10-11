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Прыжок с "тарзанки" стал роковым для жительницы Казахстана

Прыжок с &quot;тарзанки&quot; стал роковым для жительницы Казахстана

В Караганде 32-летняя женщина погибла после прыжка с крыши девятиэтажного здания на аттракционе "тарзанка", сообщает пресс-служба управления здравоохранения области.

В интернете распространилось видео, на котором запечатлен момент падения погибшей. Инцидент произошел 10 октября.

"Была доставлена в многопрофильную больницу в крайне тяжелом состоянии с тяжёлой черепно-мозговой травмой, внутримозговой гематомой, отеком головного мозга, травматическим шоком. В экстренном порядке была прооперирована. Выполнена трепанация черепа, удаление гематомы. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, пациентка скончалась", - сказано в сообщении.

В пресс-службе областного департамента полиции заявили о возбуждении уголовного дела по статье "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека".

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Вестник Кавказа

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