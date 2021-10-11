Оползень обесточил пять сел в Дагестане

Сошедший в Дагестане оползень разрушил местную ЛЭП, в результате чего около тысячи местных жителей из пяти населенных пунктов остались без электричества.

Как проинформировали в МЧС, ЧП произошло на республиканской дороге в Акушинском районе.

В настоящее время на месте работает спецтехника, по данным спецслужб вскоре электроснабжение населенных пунктов будет восстановлено, пишет издание "МИРМОЛ".

Уточняется, что проезд по дороге временно ограничен, транспорт отправляют по альтернативному маршруту.