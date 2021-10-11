Оползень обесточил пять сел в Дагестане
Сошедший в Дагестане оползень разрушил местную ЛЭП, в результате чего около тысячи местных жителей из пяти населенных пунктов остались без электричества.
Как проинформировали в МЧС, ЧП произошло на республиканской дороге в Акушинском районе.
В настоящее время на месте работает спецтехника, по данным спецслужб вскоре электроснабжение населенных пунктов будет восстановлено, пишет издание "МИРМОЛ".
Уточняется, что проезд по дороге временно ограничен, транспорт отправляют по альтернативному маршруту.
Вестник Кавказа
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