Уникальный троллейбусный маршрут для туристов разработан в Махачкале

Троллейбусный туристический маршрут под названием "Махачкала - город на берегу Каспия" создан в Дагестане, сообщила заместитель министра по делам молодежи региона Патимат Омарова, выступая по видеосвязи на марафоне "Компас женского лидерства #МягкаяСила".

Она отметила, что в Дагестане есть замечательные женщины, развивающие туризм в регионе благодаря своей уникальной точке зрения. В качестве примера Омарова привела Эльнару Шахвалиеву, гендиректора туристической компании ООО "Хазар-Тур", которая обращает внимание на важные, но часто выпадающие из поля зрения операторов вещи, например, создание новых маршрутов и внутренний туризм для студентов и школьников.

"Так, ею разработан и поддерживается уникальный троллейбусный маршрут "Махачкала - город на берегу Каспия" с посещением более 40 туристических объектов", - цитирует замминистра ТАСС.