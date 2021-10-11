В палате детской больницы Батуми рухнул потолок

В одной из палат батумской Центральной больницы матери и ребенка имени Иашвили ночью в понедельник рухнул подвесной потолок. В момент ЧП в помещении находились четверо детей. Пострадавших нет.

По словам директора клиники Тамар Бахтадзе, по факту проводится расследование.

"Конечно, родители вызвали эмоциональную реакцию, но, к счастью, этот инцидент не причинил вреда. Дети в безопасности. Часть из них выписана домой, а часть – перевезены в районные поликлиники", - сказала она, передает Sputnik Грузия.

Бахтадзе отметила также, что больницу посетили представители служб мэрии и Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.