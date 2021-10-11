Врач рассказала о том, как бороться с бессонницей

Если человек плохо засыпает и не высыпается, возможно, в его организме не хватает мелатонина или "гормона сна", сказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева, уточнив, что прием этого гормона поможет только при соблюдении определенных условий.

По ее словам, выработка гормона нарушается, если человек регулярно ложиться спать в час-два ночи. "Гормон мелатонин в организме вырабатывается при условии, что мы спим в темное время суток. Если человек ночью не спит, вырабатывается кортизол – гормон стресса, который необходим для поддержки организма в это время суток", - пояснила она в интервью радио Sputnik.

В этом случае сон становится неполноценным и человеку может не хватить даже восьми часов сна для полноценного восстановления.

В этом случае для восстановления полноценного сна можно принимать мелатонин в виде препарата или биологически активной добавки. Однако обязательным условием является соблюдение гигиены сна.