Грузия скорбит по жертвам трагедии в Батуми

11 октября в Грузии объявлен в Грузии днем траура в связи с гибелью людей во время обрушения дома в Батуми.

Ранее сообщалось, что 8 октября обрушился один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая. Жертвами обрушения стали девять человек, среди которых трое детей, состояние одного спасенного остается тяжелым.

По словам главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили, государство окажет пострадавшим всю необходимую помощь, а виновные понесут наказание.

По факту правоохранителями уже задержан владелец квартиры на первом этаже, а также двое рабочих, которые ремонтировали помещение.

Согласно предварительным данным, ремонт проводился с грубым нарушением правил безопасности, что и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома. Им грозит срок от двух до десяти лет, сообщает Sputnik Грузия.