Вильфанд пообещал Центральной России теплые ночи

Ночные температуры в центре Европейской России вырастут с отрицательных значений до положительных 4-7 градусов, поделился прогнозом научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд.

Он пояснил, что это произойдет под влиянием ложбины низкого давления.

"Со вторника ложбина низкого давления будет продвигаться в центре Европейской России... Значительных осадков не ожидается, в среду начинается небольшой дождь. Будет облачность, мрачноватость", - сказал он, отметив, что столбики термометров днем покажут от 6 до 10 градусов и от 4 до 7 градусов ночью, передает РИА Новости.

Далее Вильфанд обратил внимание на то, что антициклон, определявший погоду в регионе в течение последних десяти дней, смещается, а при идущем ему на смену циклоне, небо будет затянуто тучами и остывать поверхность земли не будет.