Олимпийский чемпион Тихонов бесплатно поможет Турции с биатлоном

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сообщил, что будет бесплатно работать с Федерацией лыжных видов спорта Турции.

"Задача – сделать биатлон в Турции. Добиться того же, чего я добивался в биатлоне в России как спортсмен и президент", - сказал он.

"Реально ли это? У меня по жизни все реально. Работать буду на общественных началах. Я самодостаточный человек и еду не зарабатывать, а делать дело", - подчеркнул чемпион, передает ТАСС.

Напомним, что 74-летний специалист ранее был главой Союза биатлонистов России (СБР), первым вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU).